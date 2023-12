Drogenkonsum am Hbf: Bremen will Ordnungsdienst verstärken

Bremen - Wegen des illegalen Drogenkonsums am Bremer Hauptbahnhof soll der Ordnungsdienst personell weiter verstärkt werden. Das teilte die Handelskammer in Bremen am Dienstag nach Gesprächen mit verschiedenen Vertretern aus dem Senat, Unternehmen und Branchenverbänden mit. Um wie viele Stellen es sich dabei handelt, war zunächst noch nicht bekannt.

Die Handelskammer hatte den sogenannten runden Tisch im Herbst initiiert. Der Anlass war demnach die Zunahme von Raub- und Einbruchsdelikten, die Ausweitung der Drogenszene sowie mehr Müll im öffentlichen Raum. Als weitere Maßnahmen sollen beispielsweise mehr Streetworker zum Einsatz kommen und die Innenstadt häufiger gereinigt werden.