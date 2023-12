Leipzig - Bei einer Drogenkontrolle in Leipzigs Straßenverkehr hat die Polizei mehr als ein Dutzend Straftaten festgestellt. Dazu zählten Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilte die Polizei am Freitag mit. Zudem wurden rund 50 Ordnungswidrigkeiten zu Tage gefördert. Bei der Kontrolle zur „Drogenerkennung im Straßenverkehr“ seien am Donnerstag mehr als 250 Fahrzeuge überprüft worden. Die Polizei will derartige Kontrollen auch in Zukunft an unterschiedlichen Orten machen.