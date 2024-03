Lilienthal - Die Polizei in Lilienthal im Landkreis Osterholz hat im Keller eines 75 Jahre alten Mannes ein Drogenlabor entdeckt. Der Mann sei zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch fest. Dabei bemerkten die Beamten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Weil die Polizei laut einer Sprecherin in der Vergangenheit bereits Drogenlabore im Haus des Mannes entdeckt hatte, durchsuchten sie sein Grundstück und sein Wohnhaus. Im Keller des Hauses fanden sie das Drogenlabor vor.

Welche Drogen dort hergestellt wurden, war nach Angaben der Polizei unklar und wird noch untersucht. Die Beamten stellten am Dienstagnachmittag elektrische Geräte und gefälschte Führerscheine sicher. Auch eine Gefahrguteinheit der Feuerwehr war im Einsatz und stellte sicher, dass es dort für die Ermittler ungefährlich war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Urkundenfälschung ermittelt.