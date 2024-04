Schkeuditz - Wegen einer von Zeugen gesichteten Drohne in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) ist am Sonntagmittag eine Piste gesperrt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten Zeugen die Drohne im Bereich des Ortsteils Wolteritz. Der Flughafen sperrte daraufhin zeitweise die Nordpiste und leitete den Flugverkehr auf die Südpiste um. Gerufene Polizisten konnten den Besitzer und Führer der Drohne nicht mehr ausfindig machen. Laut Polizei wurde eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr erstellt. Die Ermittlungen dauern an.