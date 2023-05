Aurich - Nur mit Hilfe einer Drohne hat die Polizei zwei verirrte Partygänger nachts in einem Moor bei Aurich in Ostfriesland gefunden. Die beiden jungen Männer im Alter von 23 und 25 Jahren hatten mit ihren Handys einen Notruf abgesetzt: Sie hätten sich auf dem Rückweg von einer Open-Air-Veranstaltung am Sonntagabend verlaufen. Weil die Mobiltelefone geortet werden konnten, suchten mehrere Streifenwagen in dem Moorgebiet. Allerdings sahen die Verirrten das eingeschaltete Blaulicht nicht. Eine Drohne der Feuerwehr entdeckte die Männer dann in dem stark bewachsenen und durchnässten Gelände. Von dort konnten sie unverletzt geborgen werden, hieß es am Montag.