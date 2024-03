Schriftzug "Polizei" an einem Dienstauto der Polizei.

Otterndorf - Mithilfe einer Drohne hat die Feuerwehr einen flüchtigen Unfallverursacher in der Nähe des Nordseebads Otterndorf ausfindig gemacht. Der 44-Jährige war am Sonntagmorgen mit seinem Auto auf der Landesstraße 118 zwischen Otterndorf und Neuenkirchen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei verletzte sich der stark alkoholisierte Mann. Er floh über einen Feldweg von der Unfallstelle.

Erst nach mehreren Stunden entdeckten Feuerwehrkräfte den Mann mithilfe einer Drohne: Er befand sich mehrere hundert Meter entfernt von der Unfallstelle sowie von dort aus auf der anderen Seite des Flusses Medem.

Wie der Mann dort hingekommen sei, sei unklar. Der Mann sei stark unterkühlt gewesen und habe immer noch deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.