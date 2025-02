Am häufigsten setzte die Polizei Drohnen für die Überwachung bei Fußballspielen ein (Archivbild).

Dresden - Die Drohnenflotte der sächsischen Polizei hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Aktuell besteht sie aus 44 sogenannten unbemannten Luftfahrtsystemen, 21 davon wurden 2024 beschafft, wie aus einer Antwort von Innenminister Armin Schuster (CDU) auf eine Anfrage der Linken im Landtag hervorgeht. 14 der Neuanschaffungen sollen zur Drohnenabwehr dienen.

„Es handelt sich um die größte Beschaffungsaktion, seit 2009 erstmals im Freistaat eine Polizei-Drohne aufstieg“, sagte Linke-Abgeordneter Rico Gebhardt. Die Drohnen stiegen im vergangenen Jahr mehr als 240 Mal mit über 400 Flugstunden über Sachsen auf - das waren über 100 Einsätze mehr als 2023. Für die Bedienung sind aktuell 74 Mitarbeiter berechtigt.

Drohnen am häufigsten bei Fußballspielen eingesetzt

Am häufigsten setzte die Polizei die Geräte bei Fußballspielen ein. In diesem Zusammenhang listete Schuster in einer Antwort auf eine weitere Anfrage 28 Überwachungsflüge auf. „Auffällig ist, dass mit 21 Einsätzen besonders der Leipziger Fußball im Fokus steht“, sagte die Linke-Abgeordnete Jule Nagel. Der Grund erkläre sich anhand der vorgelegten Daten nicht.

Weitere Einsatzgebiete waren etwa verdeckte Observationen, Verkehrsüberwachungen und Unfallaufnahmen, die Untersuchung von Brandstellen, die Unterstützung bei der Vermisstensuche sowie die Begleitung von Durchsuchungen und Festnahmen.