Drohungen an zwei Schulen in Erfurt: Polizei vor Ort

Erfurt - Zwei Schulen in Erfurt haben am Freitagmorgen Drohungen erreicht. Betroffen seien die „Grundschule Am Schwemmbach“ und die „Gemeinschaftsschule am Roten Berg“, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort. Zum Inhalt der Drohungen machte die Sprecherin vorerst keine Angaben.

An der Gemeinschaftsschule seien am Morgen bereits einzelne Kinder vor Ort gewesen, sagte die Sprecherin. Sie seien aus dem Gebäude geholt worden. An der Grundschule sei der Betrieb noch nicht angelaufen, hieß es. Bereits Ende Oktober mussten in Thüringen mehrere Gebäude - darunter auch Schulen - wegen Drohungen geräumt werden.