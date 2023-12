Magdeburg - Angesichts Hunderter fehlender Jahresabschlüsse will Sachsen-Anhalts Landesregierung betroffene Kommunen künftig stärker sanktionieren. Die Genehmigung des Haushalts soll ab 2025 von der Übergabe des Abschlusses des Vorvorjahres zur Rechnungsprüfung abhängig gemacht werden. Das hat die Landesregierung mit einem Gesetzentwurf zur Modernisierung des Kommunalrechts am Dienstag beschlossen.

Hintergrund der Reform ist, dass die Kommunen bei den Jahresabschlüssen seit dem Jahr 2013 große Rückstände aufweisen. Bis 30. Juni lagen nur 1301 Jahresabschlüsse bis 2021 vor, das waren 58,4 Prozent der erforderlichen 2229 Jahresabschlüsse. Inzwischen liegt die Quote laut Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bei 63 Prozent, wie sie am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg sagte.

Die Reform muss vom Landtag noch beschlossen werden. Mit dem neuen System könnten Kommunen ohne genehmigte Haushaltssatzung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nur Aufwendungen oder Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind. Der Städte- und Gemeindebund hatte die geplanten Sanktionen zuletzt deutlich kritisiert.

Seit dem Jahr 2013 müssen die Kommunen ihre Haushalte nach einem bestimmten System aufstellen. Für die sogenannte doppische Haushaltsführung muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, die jährlich fortgeschrieben wird. In diesem Rahmen sind Jahresabschlüsse vorzulegen. Mit der Bilanz sollen die Städte und Gemeinden ihre Einnahmen und Ausgaben dokumentieren.

Mit der Novellierung des Kommunalverfassungsgesetzes sollen noch weitere Punkte geändert werden. Den Kommunalvertretungen sollen auch abseits außergewöhnlicher Notsituationen wie Pandemien hybride Sitzungen ermöglicht werden. So könnten beispielsweise per Videokonferenz auch Mandatsträger an Sitzungen teilnehmen, die sich um pflegebedürftige Angehörige oder Kinder kümmern müssten oder berufstätig seien, sagte die CDU-Politikerin. Ob und in welchem Umfang das vor Ort umgesetzt wird, sollen die Kommunen selbst regeln.