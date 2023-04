Leipzig - RB Leipzigs Sportchef Max Eberl erhöht im Vertragspoker mit dem spanischen Fußball-Nationalspieler Dani Olmo den Druck. Das 2024 auslaufende Arbeitspapier soll noch verlängert werden, bevor klar ist, ob die Sachsen in der kommenden Saison in der Champions League spielen. „So lange werden wir nicht warten wollen. Wir wollen vorher schon wissen, wie es dann weitergeht“, sagte der 49-Jährige am Samstag.

Eberl verhandelt seit Wochen mit Olmos Vertretern über eine Ausdehnung des Vertrags über 2024 hinaus. Der 24-Jährige ist von mehreren Topclubs umworben, möchte selbst dem Vernehmen nach zum FC Barcelona wechseln. Da die Katalanen sich die Ablöse für Olmo nicht leisten können, sollen sie dem Offensivspieler vorgeschlagen haben, im Sommer 2024 ablösefrei zu kommen. Am Rande der WM soll es dazu ein Treffen in Katar gegeben haben.