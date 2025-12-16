Nur noch gut einen Monat, dann kommen Fans von Ekel-Prüfungen und Promi-Klatsch wieder auf ihre Kosten: Die neue Staffel des RTL-Dschungelcamps beginnt.

In rund fünf Wochen ist es so weit: Das Dschungelcamp startet. (Archivbild)

Köln - Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 23. Januar. Das teilte der Sender mit. Zu sehen sein soll die live aus dem australischen Dschungel übertragene Reality-Show dann 17 Tage lang jeweils um 20.15 Uhr bei RTL und dem hauseigenen Streamingdienst RTL+. Das Finale findet demnach sonntags am 8. Februar statt.

RTL äußerte sich bislang nicht zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seines Dauerbrenners mit dem Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen. Die Namen würden rechtzeitig bekanntgegeben, hieß es Ende November. „Bild“ hatte damals berichtet, dass alle Teilnehmer feststünden. Mit dabei sind demnach Gil Ofarim, Simone Ballack, Samira Yavuz, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Umut Tekin, Hubert Fella, Patrick Romer, Stephen Dürr, Ariel Hediger und Nicole Belstler-Boettcher.