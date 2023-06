Duell der Sabally-Schwestern in der WNBA geht an Nyara

New York - Die Berliner Basketballerin Nyara Sabally hat das erste Duell mit ihrer Schwester Satou Sabally in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga WNBA gewonnen. Ihr Team New York Liberty setzte sich am Sonntag (Ortszeit) mit 102:93 (45:51) gegen die Dallas Wings um Satou Sabally durch.

Während die 23 Jahre alte Nyara Sabally in knapp neun Minuten Spielzeit ohne Punkte blieb und sich vier Rebounds griff, verbuchte ihre zwei Jahre ältere Schwester im sechsten Spiel in Serie ein sogenanntes Double-Double mit zweistelligen Werten in zwei Kategorien und kam auf 17 Punkte und 11 Rebounds. Überragende Akteurin war New Yorks Breanna Stewart mit 32 Punkten.

New York steht mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen auf Rang drei, auch Dallas hat mit fünf Siegen aus den ersten neun Spielen eine positive Bilanz.

Die beiden Sabally-Schwestern spielten zum ersten Mal in ihrer Karriere gegeneinander. Beide waren zudem am College in Eugene im US-Bundesstaat Oregon, liefen dort aber wegen Verletzungen und der Corona-Pandemie nie zusammen auf.

Satou Sabally spielt ihre vierte und bislang beste Saison für die Dallas Wings. Mit einem Schnitt von 21,2 Punkten pro Partie liegt sie ligaweit auf Rang sechs, ihre 11,2 Rebounds pro Partie sind aktuell sogar Liga-Bestwert. Nyara Sabally absolviert nach einer langen Verletzungspause ihre erste Saison in New York und kommt auf 3,8 Punkte und 2,8 Rebounds je Begegnung.