Berlin - Nach dem denkwürdigen Abgang von Trainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz will Hertha BSC auf dem Platz wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Der Berliner Fußball-Zweitligist muss zum Auftakt des 28. Spieltags an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn ran. Für beide Mannschaften geht es nur noch darum, die Saison mit so vielen Erfolgserlebnissen wie möglich zu beenden. Paderborn als Achter und der Hauptstadt-Club als Neunter sind weit vom Auf- und Abstieg entfernt. Dardai appellierte vor dem Duell an seine Mannschaft, die individuellen Fehler zu minimieren.