Gera - Unbekannte haben vor einem Parteibüro in Gera einen Haufen Dung abgeladen. Zudem sei an dem Büro in der Heinrichstraße ein Schild mit einem Bezug zu den aktuellen Bauernprotesten hinterlassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Heinrichstraße befinden sich Parteibüros von Grünen und der SPD. Welches Büro genau betroffen war, blieb zunächst unklar. Abgeladen worden sei der Haufen in der Nacht zu Mittwoch.

Bereits am Montag hatten Unbekannte Mist vor den Wahlkreisbüros von Linke, Grüne, SPD und FDP in Suhl abgeladen. Auch dort sah die Polizei einen Zusammenhang zu den aktuellen Protesten von Landwirten gegen Kürzungen bei Agrarsubventionen durch die Ampel-Regierung aus SPD, Grüne und FDP in Berlin. In Suhl gab die Polizei an, dass wegen Verunreinigung öffentlicher Straßen ermittelt werde, was als Ordnungswidrigkeit gelte.