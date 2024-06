Berlin - Bei einer Gefahrenbremsung eines Busses sind fünf Fahrgäste in Berlin-Friedenau verletzt worden. Rettungskräfte brachten drei Menschen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 67-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag von einem Gehweg auf die Straße vor den Bus gefahren sein. Dadurch habe der Busfahrer stark bremsen müssen, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Dabei sollen mehrere Fahrgäste gestürzt sein. Rettungskräfte brachten einen 35-Jährigen mit Kopf- und Nackenverletzungen, einen 60-Jährigen mit einer Wirbelsäulenverletzung und eine 39-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma in Krankenhäuser. Eine 65-Jährige und ein 30 Jahre alter Mann erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.