Wolfenbüttel/Goslar - Zwei Verdächtige einer Drogenbande aus Niedersachsen sind vorläufig festgenommen worden. Polizisten durchsuchten am Donnerstag die Wohnungen der beiden Verdächtigen sowie von drei mutmaßlichen Komplizen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei nahmen die Beamten den Angaben nach auch eine weitere Person fest, nach der mit einem Untersuchungshaftbefehl gefahndet wurde.

Es solle nun geprüft werden, ob die beiden, vorläufig festgenommenen mutmaßlichen Drogendealer in Untersuchungshaft kommen. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 33-56 Jahren. Die Bande steht wegen unerlaubten bandenmäßigen Handeltreibens mit Heroin in nicht geringer Menge in Verdacht.

Durchsucht wurden den Angaben nach vier Wohnungen in Wolfenbüttel und eine in Goslar. Die Kriminalpolizei stellte dabei etwa ein Kilogramm Heroin, Streckmittel im Kilobereich sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher.