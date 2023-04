Berlin - Eine Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln sowie ein Gebäude in Charlottenburg sind von der Polizei durchsucht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin ging es dabei am Dienstag um den Verdacht des räuberischen Diebstahls, den zwei 19 und 23 Jahre alte Familienmitglieder begangen haben sollen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Nach Feststellung ihrer Identität seien sie aber wieder auf freien Fuß gekommen. Zuvor hatten Medien über den Einsatz berichtet, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden laut Durchsuchungsbeschluss sechs Packungen Akkus gesucht. Diese sollen die beiden Männer am 22. Dezember 2022 frühmorgens in einem Baumarkt gestohlen haben. Einem Mann, der sie am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, sollen sie mit Reizgas besprüht haben. Zwei Akkus seien bei der Durchsuchung gefunden worden, so der Sprecher. „Ob diese aus der Beute stammen, muss aber noch geprüft werden.“

Zuständig für die Ermittlungen sei die Intensivtäterabteilung der Staatsanwaltschaft. An dem Einsatz seien neben dem SEK mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten beteiligt gewesen.