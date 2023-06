Bad Belzig - Eine Durchsuchung der Polizei wegen eines Raubdelikts hat am Mittwoch in Bad Belzig zur Entdeckung einer Leiche auf dem Balkon einer Wohnung geführt. Der Wohnungsinhaber sei anschließend wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft genommen worden, sagte die Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft, Hanna Urban, am Freitag auf Anfrage. Es handele sich vermutlich um eine männliche Leiche. Ob der Mann gewaltsam ums Leben kam und die Rolle des inhaftierten Wohnungsinhabers seien weiterhin unklar. Weitere Details nannte die Sprecherin nicht.

Die Obduktion der Leiche habe wegen einer langen Liegedauer zunächst keine Hinweise auf die Identität des Toten und die Todesursache erbracht, erklärte Urban. Daher müssten weitere Untersuchungen vorgenommen werden. Der festgenommene Wohnungsinhaber habe sich zu der Leiche zwar geäußert, sagte Urban. Dazu wollen die Ermittler aber noch keine Auskunft geben. Der Fall müsse zunächst weiter ermittelt werden, sagte die Sprecherin.