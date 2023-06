Luhden - Ermittler haben wegen einer vermuteten Cannabis-Plantage eine Bar im Landkreis Schaumburg durchsucht. Dabei stellten die Beamten am Dienstag allerdings nur Datenträger sicher, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Drogen seien nicht gefunden worden. Das durchsuchte Gebäude befindet sich demnach in der Gemeinde Luhden in der Nähe der ostwestfälischen Stadt Minden.

Laut Staatsanwaltschaft richten sich die Ermittlungen gegen zwei Männer im Alter von 21 und 43 Jahren aus dem Landkreis Schaumburg. Ihnen wird Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern den Angaben nach an.