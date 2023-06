Köthen - Mehrere Gebäude sind in Köthen und Umgebung wegen Ermittlungen gegen mutmaßliche Drogenhändler von der Polizei durchsucht worden. Dabei sei am Dienstag ein 39 Jahre alter Mann festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler fanden bei den Durchsuchungen Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial sowie Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Unter anderem wurden anderthalb Kilogramm Ecstasy, mehr als zwei Kilogramm Amphetamine und 300 Gramm Crystal Meth beschlagnahmt.

Die Ermittlungen richten sich gegen neun männliche Tatverdächtige im Alter von 23 bis 66 Jahren, wie es hieß. Gegen sie besteht der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Bei den etwa zehn durchsuchten Objekten handelte es sich nach Polizeiangaben um Wohnungen und Gärten der Beschuldigten.