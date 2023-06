Magdeburg/Leipzig - Bei Durchsuchungen in Magdeburg und Leipzig haben Polizisten mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Gegen zwei 32 und 37 Jahre alte Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen, sie kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Magdeburg am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen richteten sich demnach gegen fünf Männer im Alter von 24 bis 37 Jahren, die mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gehandelt haben sollen.

Mit einem Beschluss des Amtsgerichts Magdeburg wurden schon am Dienstag insgesamt sechs Wohnungen durchsucht. Dabei stellten die Beamten neben mehreren Kilogramm verschiedener Drogen Computer, Rauchgiftzubehör sowie eine fünfstellige Geldsumme sicher. Zwei der Durchsuchungen fanden in Leipzig statt.