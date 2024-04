Durchsuchungen in Erfurt nach Schüssen

Erfurt - Im Zuge von Ermittlungen zu Verstößen gegen das Waffengesetz hat die Polizei im Erfurter Norden ein Gebäude durchsucht. An dem Einsatz am Donnerstagmorgen waren Kräfte von Polizei, Landeskriminalamt, Zoll, der Bundespolizei und des Finanzamtes beteiligt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anstoß für die Ermittlungen waren Schüsse Ende 2023 und Anfang des laufenden Jahres auf ein gegenüberliegendes Gebäude und auf ein geparktes Auto, hieß es. Das Ermittlungsverfahren wird von der Staatsanwaltschaft Gera geführt.