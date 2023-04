Merseburg/Dresden - Wegen des Verdachts auf Schleuserei hat die Staatsanwaltschaft Dresden in Merseburg zwei Wohnungen durchsuchen lassen. Es sei am Donnerstagmorgen ein Verdächtiger festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Zudem seien Speichermedien und Unterlagen sichergestellt und ein Auto beschlagnahmt worden. Im Zentrum der Ermittlungen stehe ein Mann, der in zehn Fällen Ausländer nach Deutschland geschleust haben soll. Die Migranten seien aus Tschechien in einem Auto über die Autobahn 17 eingeschleust worden.