Dresden - Im Zusammenhang mit Angriffen auf mutmaßliche Anhänger der rechten Szene in Budapest haben Beamte der Landeskriminalämter Wohnungen in Leipzig und Jena durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mitteilte, richteten sich die Durchsuchungen am Mittwochmorgen gegen vier Frauen im Alter zwischen 20 und 22 und drei Männer im Alter von 21, 26 und 29. Ihnen wird laut einem Sprecher gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Sie sollen in Budapest mutmaßliche Anhänger der rechten Szene gewaltsam angegriffen haben. Die Tat soll im Zusammenhang stehen mit dem SS-Gedenken in der ungarischen Hauptstadt unter dem Motto „Tag der Ehre“ im Februar.