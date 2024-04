Berlin - Nach einem Überfall von drei Mitgliedern der linksextremistischen Szene auf einen Rechtsextremisten in Berlin hat die Polizei Wohnungen der mutmaßlichen Täter durchsucht. Die Durchsuchungen richteten sich gegen zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren, die am 18. April in der Nähe des Tatorts gefasst wurden. In den Wohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte fand die Polizei Beweismittel, wie sie am Freitag mitteilte. Der 32-jährige Mann wurde verhaftet und sollte einem Richter vorgeführt werden.

Am Abend des 18. April hatten drei Männer dem 23-Jährigen aus der rechtsextremen Szene im Flur eines Hauses in der Wichertstraße in Prenzlauer Berg aufgelauert. Es kam zu einer Auseinandersetzung und Messerstecherei, die sich auf einen Spielplatz verlagerte. Dort fanden alarmierte Polizisten dann den durch Messerstiche verletzten 23-jährigen Mann. Zwei der drei Angreifer wurden in der Nähe festgenommen. Auch sie waren verletzt. Der vierte Mann konnte fliehen.