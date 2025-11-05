Fünf Männer sollen unerlaubt mit Betäubungsmitteln handeln. Was die Polizei fand, könnte darauf hindeuten, dass an dem Vorwurf etwas dran ist.

Magdeburg/Salzwedel - Nach Durchsuchungen der Polizei in Magdeburg und Salzwedel ist ein 40 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen, dann aber wieder entlassen worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Stendal habe aufgrund fehlender Haftgründe keinen Haftantrag gestellt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Mann sei daraufhin aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge waren am Dienstag acht Wohnobjekte und Nebengelasse von fünf Tatverdächtigen durchsucht worden. Die Beschuldigten sind im Alter zwischen 35 und 48 Jahren, erklärten die Beamten.

Bei den Durchsuchungen sei unter anderem Marihuana im unteren vierstelligen Grammbereich sowie Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich gefunden worden. Außerdem fanden die Einsatzkräfte demnach Vertriebsutensilien, Kommunikationsmittel sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.