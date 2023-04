Leipzig - Die Polizei ermittelt gegen 30 Beschuldigte aus der Region Leipzig wegen des Verdachts auf Kinderpornografie. Am Mittwoch seien deswegen in der Stadt und im Landkreis Leipzig sowie im Kreis Nordsachsen 25 Wohnungen und Fahrzeuge durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Dabei seien mehr als 390 Beweismittel wie Handys, Computer und Speichermedien sichergestellt worden. Rund 120 Beamten seien im Einsatz gewesen. Die Verdächtigen seien zwischen 15 und 74 Jahre alt. Die Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Technik dauern an.