Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Dresden

Dresden - Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei am Donnerstag zwölf Wohnungen in Dresden durchsucht. Dabei wurden 22 Handys, 26 Computer und 194 andere digitale Speichermedien sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren gegen zwölf Beschuldigte. An dem Einsatz waren 26 Einsatzkräfte der Polizeidirektion Dresden sowie 44 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei beteiligt.