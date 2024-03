Halle - Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Halle durchsucht. Es würden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Halle umgesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf Anfrage. Anlass der Durchsuchungen seien Ermittlungen im Bereich der Kinderpornografie, hieß es. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Mit Ergebnissen sei noch am Mittwoch oder am Donnerstag zu rechnen, so der Sprecher. Wann Erkenntnisse vorliegen, sei auch davon abhängig, was sichergestellt wird und ob es Folgemaßnahmen gibt.