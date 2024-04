Berlin - Dutzende Menschen haben bei einer Israel-Solidaritätskundgebung in Berlin-Zehlendorf für die Freilassung der mehr als 130 israelischen Geiseln der islamistischen Hamas protestiert. Die Kundgebung am Sonntagnachmittag verlief friedlich, wie die Polizei mitteilte. Aufgerufen zu der Solidaritäts-Veranstaltung mit Israel hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg. Angemeldet waren rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht mit eigenen Einschätzungen. Vor einem halben Jahr, am 7. Oktober 2023, überfielen Mitglieder der Hamas Israel, töteten mehr als 1200 Menschen und nahmen zahlreiche Geiseln. Seither herrscht im Gazastreifen erneut Krieg.