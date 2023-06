Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auf drohende Unwetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg hingewiesen. Betroffen seien neben Berlin alle 14 Landkreise und vier kreisfreien Städte Brandenburgs, hieß es in einer Mitteilung der Wetterexperten vom Donnerstag. Am Abend und in der Nacht zu Freitag könnten gebietsweise schwere Gewitter auftreten mit Hagel, heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde. „In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab“, erklärte ein Sprecher des DWD.