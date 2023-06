DWD erwartet Gewitterschwerpunkt am späten Abend

Heiligenstadt/Nordhausen/Wernigerode - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet den Gewitterschwerpunkt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am späten Donnerstagabend. Aktuell gebe es bereits heftige Gewitter im Westen Deutschlands, sagte ein DWD-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Diese Gewitter zögen weiter in Richtung Ostdeutschland und würden zuerst im Westen von Sachsen-Anhalt und Thüringen auftreten.

Für den Landkreis Eichsfeld, die Stadt Eisenach, den Unstrut-Hainich-Kreis, den Wartburgkreis sowie den Kreis Nordhausen gab der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für den frühen Donnerstagabend heraus. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, außerdem könnten Äste oder Gegenstände herabstürzen, hieß es. Eine entsprechende Warnung galt auch für den Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt.