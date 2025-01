Eine Schneedecke ist selbst in Tieflagen in Sicht, wenn auch nur vorübergehend. (Archivbild)

Leipzig - Frühaufsteher können sich am Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) selbst in den Tieflagen mehrerer ostdeutscher Bundesländer auf eine leichte Schneedecke freuen. Grund für die winterlichen Bedingungen sei eine Kaltfront, die am Freitag langsam vom Norden her über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zieht, teilten die Meteorologen mit. Allerdings dürften Schneemänner und Rodelpartien nur in höheren Lagen wie dem Erzgebirge, dem Brocken oder Teilen des Thüringer Waldes möglich sein.

Während sich oberhalb von 400 Metern der Schnee am Samstag zunächst halten dürfte, bleibt es in tieferen Lagen aufgrund von Temperaturen über dem Gefrierpunkt eher nass. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen erneut unter den Gefrierpunkt, was zu glatten Straßen führen könnte. Tagsüber bringt eine herannahende Warmfront aus dem Südwesten dem DWD zufolge Niederschläge mit sich. In Regionen mit niedrigeren Temperaturen, etwa in Teilen Thüringens und im Vogtland, könnten diese als Schneeregen fallen. Auch für Sonntag warnt der DWD vor Glättegefahr.