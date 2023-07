Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg.

Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet angesichts der Trockenheit in Brandenburg mit steigender Waldbrandgefahr. Am Sonntag könnte ein Großteil des Landes die Waldbrandgefahrenstufe 5 und somit die höchste Gefahrenstufe erreichen, hieß es in einer Prognose des DWD. Insbesondere der Süden des Landes sei betroffen.

Am Samstag wird es laut DWD sonnig und trocken. Dabei klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 29 und 32 Grad. Auch der Sonntag wird größtenteils sonnig. Regen wird nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 31 und 35 Grad. Am Montagmorgen könnten laut DWD im Westen Brandenburgs örtliche Schauer mit vereinzelten Gewittern auftreten.

Das Brandenburger Umweltministerium gibt in fünf Stufen die Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes an, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Der Deutsche Wetterdienst stellt die Daten bereit. In die Berechnung fließen Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsrate und Strahlung der Atmosphäre ein. Brandenburg ist nach Angaben des Landesbetriebs Forst mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung.