DWD: Wind könnte Feuer in Elbe-Elster weiter entfachen

Berlin/Potsdam - Im Kampf gegen den großen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg dürfte das Wetter am Dienstag keine große Hilfe sein. Zwar sei am Nachmittag lokal mit Schauern zu rechnen, doch es sei unklar, ob diese auch das betroffene Waldgebiet erreichen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem werde nur ein geringer Niederschlag erwartet. Vor allem in Schauernähe sei mit Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern zu rechnen, die das Feuer weiter entfachen könnten. „Wind ist in diesem Fall leider immer schlecht“, sagte die Sprecherin weiter.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich nach der Hitze zum Wochenbeginn jedoch auf eine deutliche Abkühlung freuen. Die Temperaturen steigen bei einem Mix aus Sonne und Wolken laut Vorhersage auf Höchstwerte zwischen 22 bis 25 Grad; im Süden sind auch bis zu 27 Grad möglich. In der Nacht kühlt es sich dann auf Werte zwischen 14 bis zehn Grad ab.

Auch am Mittwoch ist laut Vorhersage nicht mit viel Niederschlag zu rechnen. Es soll bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 20 bis 24 Grad kühlt es sich demnach noch etwas weiter ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 13 bis neun Grad.

Am Donnerstag soll dann laut Vorhersage wieder mehr die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad.