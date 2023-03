Dresden - Nach zwölf Spielen ohne Niederlage warnt Coach Markus Anfang sein Team Dynamo Dresden vor dem Duell am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth. „Wir haben ein Spiel vor der Brust, was ein richtig schweres Spiel ist. Wir haben in Bayreuth 1:1 gespielt. Dazu kommt, dass Bayreuth Samstag gespielt hat, wir montags, haben also weniger Regeneration. Es ist eine schwierige Aufgabe, deswegen interessiere ich mich weniger auf die Tabelle“, sagte Anfang am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Dresden.

Trotz Platz drei, der hinter dem nicht aufstiegsberechtigten SC Freiburg II zum Zweitliga-Aufstieg reichen würde, vermeidet der Dynamo-Coach den Blick auf die Drittliga-Tabelle. „Ich weiß schon, dass sich die Situation ein wenig geändert hat, es positiver für uns geworden ist. Aber ich weiß auch, dass die Saison noch zehn Spieltage hat“, sagte Anfang und ergänzte: „Wir wollen unseren Weg weitergehen, wir wollen besser werden. Wir haben in Bayreuth unentschieden gespielt, wir wollen jetzt besser werden, das heißt, wir wollen die drei Punkte zu Hause holen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich komplett ahnungslos durch die Weltgeschichte laufe, das mache ich auch nicht.“

Zwar tue dem Team die Erfolgsserie gut, „doch was haben wir erreicht?“ fragte Anfang, der gegen Bayreuth auf die gelbgesperrten Dennis Borkowski und Niklas Hauptmann verzichten muss. Zudem fehlt Kyu-Hyun Park, der mit der Junioren-Auswahl von Südkorea auf Länderspielreise ist.