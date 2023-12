Dresden - Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das gab der Fußball-Drittligist am Donnerstag bekannt. Der Vertrag des 27-Jährigen gilt für alle drei Profi-Ligen. „Wir sind sehr glücklich, mit Niklas einen absoluten Leistungsträger an uns gebunden zu haben. Niklas ist ein wichtiger Baustein in unserer weiteren Planung und wir wollen gemeinsam langfristig miteinander erfolgreich sein“, sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Hauptmann durchlief von 2008 an die Nachwuchsmannschaften von Dynamo, wechselte 2018 zum 1. FC Köln. Über Holstein Kiel kehrte er 2022 nach Dresden zurück. „Es ist kein Geheimnis, welche enge Verbindung ich zur Sportgemeinschaft habe. Deshalb bin ich glücklich, Teil des eingeschlagenen Weges zu sein und bin überzeugt von den Zielen, die der gesamte Verein verfolgt“, sagte Hauptmann in der Vereinsmitteilung.