Dresden - Dynamo Dresden hat die Tabellenführung in der 3. Liga verteidigt. Das Team von Trainer Markus Anfang gewann am Samstagnachmittag gegen den FC Ingolstadt 04 mit 2:0 (0:0). Panagiotis Vlachodimos erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer, in der 90. Minute traf Manuel Schäffler für die Sachsen.

Die 28.129 Fans im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion sahen bereits in der vierten Minute die erste vielversprechende Möglichkeit der SGD. Der allein vor dem Tor stehende Tom Zimmerschied traf den Ball allerdings nicht richtig und verpasste die frühe Führung.

Insgesamt machte Dynamo viel Druck nach vorn und verzeichnete mehr Spielanteile. Den Hausherren spielte auch die Rote Karte in der 41. Minute für Ingolstadts Kapitän Lukas Fröde wegen Nachtretens in die Hände.

Nach mehreren guten Chancen konnte Dresden die Überzahl schließlich in der 62. Minute nutzen. Der frisch eingewechselte Vlachodimos zog aus dem Strafraum heraus ab und erzielte das 1:0. Seine zweite gute Möglichkeit vergab der Grieche wenige Minuten später, als er nur den Pfosten des leeren Tors traf. In der 90. Minute setzte in Schäffler der nächste Joker den Schlusspunkt.