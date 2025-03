Dynamo ist zwar seit vier Spielen ungeschlagen, kann den Patzer von Saarbrücken aber nicht optimal nutzen. So holt Cottbus mit einem glücklichen Sieg wieder auf.

Dresdens Lukas Boeder (vorn) freut sich über den Ausgleich und seinen ersten Saisontreffer, den er ausgerechnet in seiner Heimatstadt Essen erzielte.

Leipzig (dpa) -

Dresden kann Patzer von Saarbrücken nicht optimal nutzen

Dynamo Dresden nutzt den Ausrutscher von Verfolger 1. FC Saarbrücken nur suboptimal. Der Tabellenführer verschenkt mit dem 1:1 bei Rot-Weiss Essen erneut wichtige Zähler im Aufstiegsrennen. So konnte Energie Cottbus wieder auf einen Zähler heranrücken. Dynamo-Trainer Thomas Stamm reagierte daher genervt. „Am Ende ist es nicht entscheidend, ob Saarbrücken gestern verloren und wir nicht gewonnen haben“, sagte er und fügte an: „Es ist müßig. Jede Woche bekomme ich die gleiche Frage und richtig spannend wird sie erst am letzten oder zweitletzten Spieltag. Solange wir vorne mit dran sind, ist alles möglich.“

Mit zwei Remis und einem Sieg ist Dynamo nach der englischen Woche in die Länderspielpause gegangen. Dabei hatten die Elbestädter im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße Glück: Nach dem 0:1 durch Ahmet Arslan (50.) hatte der Ex-Dresdner auch den zweiten Treffer machen können. „Wir haben nicht das allerbeste Spiel gemacht und müssen mit dem einen Punkt leben“, sagte Lukas Boeder bei MagentaSport, nachdem er in seiner Heimatstadt seinen ersten Saisontreffer zum Ausgleich (65.) frenetisch bejubelte.

In der anstehenden Länderspielpause will Stamm mit seiner Mannschaft erst einmal „durchschnaufen“ und im Training den Fokus auf Standard-Situationen legen. Am kommenden Donnerstag steht zudem noch ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Teplice an.

Cottbus rutscht mit Sieg wieder an Dynamo heran

Energie Cottbus ist zurück im Aufstiegsrennen. Mit dem glücklichen 1:0 (0:0) beim SV Sandhausen gelang den Lausitzern der erste Sieg seit fünf Spielen. Tolcay Cigerci (71.) verwandelte am Sonntag im Sandhäuser Hardtwaldstadion einen umstrittenen Foulelfmeter zum Auswärtserfolg. Damit überholte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz den 1. FC Saarbrücken und hat auf Rang zwei nur noch einen Punkt Rückstand auf Dynamo Dresden. „Sehr, sehr wichtig, so ein Spiel muss man auch mal über die Bühne bringen“, sagte Torschütze Cigeri.

In einer dominanten ersten Halbzeit verpassten es die Lausitzer, in Führung zu gehen. Lucas Copado vergab freistehend die beste Möglichkeit (27.). Nach der Pause gerieten die Cottbuser zusehend unter Druck und mussten mehrere brenzlige Situationen überstehen. Offensiv profitierten die Lausitzer von einer äußerst umstrittenen Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Alt. Lucas Copado wurde an der rechten Strafraumkante von Jonas Weik zu Fall gebracht. Ob das Foul aber tatsächlich auf der Strafraumlinie und damit elfmeterwürdig war, konnten die TV-Bilder nicht auflösen.