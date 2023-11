Dresden - Dynamo Dresden hat wieder die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Am Samstag erkämpften sich die Sachsen durch ein 2:0 (1:0) über den SC Freiburg II trotz einer Partie weniger wieder die Spitzenposition. Der frühere Freiburger Luca Herrmann hatte die Gastgeber bereits in der dritten Minute mit einem Distanzschuss aus 48 Metern in Führung gebracht. Vor 30 456 Zuschauern markierte Robin Meißner (86. Minute) mit seinem ersten Dynamo-Tor überhaupt den Endstand. Mit dem elften Heimsieg in Serie stellten die Dresdner einen Drittliga-Rekord von Eintracht Braunschweig aus der Saison 2010/2011 ein.

Die schnelle Führung machte eher die Gäste stark. Mit ihrer Spielsicherheit schnürten sie den Tabellenführer oft in dessen Hälfte ein, erarbeiteten sich auch einige Chancen. Vor allem Mika Baur (21.), Lukas Ambros (27.) und Fabian Rüdlin (45.+1) waren nahe am Ausgleich. Dynamo offenbarte unbekannte Schwächen in der internen Kommunikation in der Hintermannschaft. Erst nach 30 Minuten fanden die Schützlinge von Trainer Markus Anfang wieder ins Spiel, besonders gute Möglichkeiten kamen aber nicht zustande.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Dynamo die erste Chance, doch Jakob Lemmer (46.) verstolperte. Beide Teams spielten mit offenem Visier, wobei die klareren Chancen bei den Gastgebern lagen. Jakob Lemmer (56.) und Lemmer (61.) scheiterten jeweils an den auf der Linie klärenden Pascal Fallmann und Luca Marino. Freiburg hatte mehr Ballbesitz und die bessere Passquote, doch es fehlte im Strafraum ein Vollender. So überstand Dynamo auch diese Dauerdruckphase, setzte ein paar Konter, von denen Meißner einen verwertete, während Dennis Borkowski nur die Latte traf.