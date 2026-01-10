Im zweiten Testspiel im Trainingslager von Dynamo Dresden kommen erneut alle vier Neuzugänge zum Einsatz. Doch mehr als ein Remis gibt es nicht gegen einen Drittligisten.

Lara - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat das zweite Testspiel im Wintertrainingslager im türkischen Lara nicht gewinnen können. Gegen Rot-Weiss Essen kamen die Elbestädter bei einer Spielzeit von 2x60 Minuten nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den Drittligisten hinaus. Das erste Testspiel hatte das Team von Trainer Thomas Stamm gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau noch mit 3:2 gewonnen.

Auch gegen Essen begann Dynamo mit allen vier Neuzugängen des Wintertransferfensters Jason Ceka (Elversberg), Jonas Sterner (Hannover), Robert Wagner (Freiburg) und Thomas Keller (Heidenheim). Trotz besserer Möglichkeiten auf Dresdner Seite ging der Gegner nach einem Abwehrpatzer dank Danny Schmidt (59. Minute) in Führung. In der Halbzeit wechselte die Sportgemeinschaft komplett durch. Christoph Daferner erzielte dann per Kopf (77.) den verdienten Ausgleich.