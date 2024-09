Dynamo geht beim verspätet angepfiffenen Spiel in München verdient in Führung. Doch dann patzen die Sachsen. Noch mehr Fehler machen aber die Gastgeber.

Dynamos Eigengewächs Tony Menzel erzielte in München die Dynamo-Führung.

München - Dynamo Dresden bleibt nach dem vierten Sieg im fünften Spiel in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga. Das Team von Thomas Stamm siegte beim TSV 1860 München mit 3:2 (1:1). Tony Menzel erzielte in der 30. Minute die verdiente Führung für die Sachsen. Wie aus dem Nichts konnte der Ex-Hallenser Tunay Deniz (40.) vor 15.000 Zuschauern ausgleichen. Nach dem Wechsel traf Robin Meißner (51.) erneut zur Führung, ehe Menzel (68.) auf 3:1 erhöhte. Julian Guttau (71.) verkürzte auf 2:3 für die Gastgeber, die im Grünwalder Stadion noch immer auf den ersten Heimsieg in dieser Saison warten.

Die Drittliga-Partie musste mit halbstündiger Verspätung angepfiffen werden, da es Probleme beim Einlass der Heimfans gegeben hatte. Bei Dynamo fehlte zudem Vinko Sapina aufgrund von muskulären Problemen. Auf dem tiefen Boden zeigten die Dresdner trotz Dauerregens von Beginn an eine starke Vorstellung. Die Führung war absolut verdient. Vor dem Ausgleich leistete sich Dynamo beim Kurzpassspiel einen Mega-Patzer.

Dresden ging nach dem Wechsel dank Meißner (51.), der nach einem Löwen-Fehler überlegt einschob, erneut in Führung. Nur 17 Minuten später bestrafte Dynamo wieder einen Fehler der Hausherren: Erneut traf Menzel (68.), nachdem Niklas Hauptmann den Ball erobert und einen glänzenden Pass auf Menzel gespielt hatte. Die Gastgeber witterten noch einmal eine Chance, nachdem Guttau (71.) verkürzte. In der Nachspielzeit hatte Dynamo viel Glück: Ein Ball der Münchner ging an den Pfosten.