Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Beim Auswärtssieg in Bochum feiert ein Abwehrspieler sein Debüt. Nun kommt der nächste Schritt.

Dresden - Dynamo Dresden hat Abwehrspieler Friedrich Müller mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterzeichnete das Arbeitspapier einen Tag vor dem Sonntagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky). „Friedrich war bereits in den zurückliegenden Trainingslagern sowie punktuell in den Trainingswochen Teil unserer Mannschaft. Dabei konnte er sich kontinuierlich weiterentwickeln und sich den Anforderungen im Profibereich immer besser anpassen. Er bringt für sein junges Alter eine hervorragende Körperlichkeit mit und ist somit physisch bereits auf sehr gutem Niveau“, sagte Cheftrainer Thomas Stamm.

Sein Zweitligadebüt hatte Müller zuletzt beim Sieg in Bochum gefeiert. Zuvor verlief er seit 2018 die Nachwuchs-Akademie der Schwarz-Gelben. Viermal war er für die deutsche U18-Nationalmannschaft im Einsatz, zuletzt war er fester Bestandteil der neu formierten U21-Mannschaft bei Dynamo. „Ich bin stolz und freue mich natürlich, dass ich hier bei Dynamo den nächsten Schritt gehen kann“, sagte der 1,85 Meter große Müller.