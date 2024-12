Der dritte Sieg in Serie bringt Dynamo vorerst an die Tabellenspitze. Gegen einen starken Gegner spielen die Sachsen wie ein Spitzenteam.

Dresden - Dynamo Dresden hat sich vorübergehend die Tabellenführung der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Sachsen gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen den SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (1:0). Niklas Hauptmann erzielte nach zehn Minuten vor 28.658 Zuschauern das frühe 1:0. Sascha Voelcke (51.) gelang der verdiente Ausgleich. Jakob Lemmer knallte in der 65. Minute den Ball aus 17 Metern zum Siegtor unter die Latte.

Dynamo begann gegen arg dezimierte Mannheimer erwartet offensiv und ging völlig verdient in Führung, als Hauptmann mit einer Grätsche geschickt den Ball mit Hilfe des Innenpfostens ins Tor brachte. Von Frust war beim Waldhof aber nichts zu sehen. Fortan übernahmen die Gäste die Regie, pressten meist mit sechs Leuten sehr hoch und unterbanden damit die Versuche Dynamos, schnell mit einem zweiten Tor für klare Verhältnisse zu sorgen. Mit den durchaus guten Chancen gingen die Gäste aber fahrlässig um.

Chancenplus für Mannheim zu Beginn der zweiten Halbzeit

Das änderte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nachdem Samuel Abifade (50.) mit einem ansatzlosen Schuss von der Strafraumgrenze nur die Unterkante der Latte getroffen hatte, machte es Voelcke eine Minute später besser. Er ließ technisch anspruchsvoll die gesamte Dresdner Abwehr aussteigen und vollendete zum Ausgleich.

Danach war Dynamo wieder gefordert und tat das im Stil einer Spitzenmannschaft. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Gastgeber wieder in Führung gingen. Lemmers Spannschuss aus vollem Lauf schlug unhaltbar direkt über Waldhof-Torhüter Jan-Christoph Bartels ein. Doch auch Mannheim blieb gefährlich. In der 79. Minute rettete Dynamo-Torhüter Tim Schreiber gegen Kennedy Okpala in höchster Not und auch vor Terence Boyd (90.+1) war er schneller am Ball.