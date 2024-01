Dresden - Die SG Dynamo Dresden hat ein Testspiel gegen FK Pardubice vereinbart. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Markus Anfang am Sonntag in der AOK Walter-Fritzsch-Akademie gegen den tschechischen Erstligisten antreten. Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Die Partie ist das dritte und letzte Testspiel der Schwarz-Gelben vor dem Rückrundenauftakt am 20. Januar. Dann trifft der Tabellenzweite vor heimischem Publikum auf den SV Sandhausen.