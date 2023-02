Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hätte am Samstag ein Zeichen der Stärke im Aufstiegskampf senden können. Statt dem fünften Sieg in Serie holten die Sachsen gegen Viktoria Köln nur ein 1:1 (1:1)-Unentschieden. Robin Meißner (12.) hatte die Gäste früh in Front gebracht, Dennis Borkowski (45.+2) die Führung noch vor dem Pausenpfiff egalisiert. Im zweiten Durchgang vergab Stefan Kutschke (67.) den Siegtreffer vom Punkt. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion verfolgten 22 241 Zuschauer.

Die Hausherren hatten allein in den ersten 140 Sekunden drei Gelegenheiten zur Führung. Kutschke (2.) scheiterte am Pfosten, Niklas Hauptmann (2./3.) an Gästekeeper Ben Voll und bei einem Distanzschuss an seiner eigenen Ungenauigkeit. Auf der Gegenseite machten es die Kölner besser. Bei einer Eingabe vom linken Flügel behinderten sich zwei Dresdner Verteidiger selbst, Meißner kam dadurch zum Ball und beförderte das Spielgerät über die Torlinie. Auch im Anschluss blieben die Dresdner die aktivere Mannschaft. Sekunden vor dem Pausenpfiff besorgte Borkowski den verdienten Ausgleichstreffer.

Beide Mannschaften begannen den zweiten Durchgang ohne Veränderungen. Unverändert blieb zu Beginn auch die Spielverteilung. Dynamo hatte viel Ballbesitz und erneut mehrere gute Torchancen auf dem Fuß. Wie schon zu Beginn der ersten Hälfte konnte sich Viktoria-Schlussmann Voll auszeichnen. Einen Freistoß von Max Kulke (50.) lenkte der 22-Jährige mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Auch beim Elfmeter von Kutschke hatte der Torwart den richtigen Riecher, tauchte blitzschnell ab und hielt. Dem Strafstoß war ein Foulspiel von Hamza Saghiri vorausgegangen.