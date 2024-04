Noch steht nicht fest, in welcher Liga Dynamo Dresden in der kommenden Saison spielt. Dennoch steht der erste Neuzugang bereits fest.

Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison verkündet. Am Mittwoch unterschrieb Aljaz Casar einen Kontrakt bei den Sachsen. Über die Laufzeit machte Dynamo keine Angaben. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Drittliga-Konkurrenten Hallescher FC ablösefrei an die Elbe.

„Wir sind glücklich, dass wir mit Aljaz einen robusten, athletischen und technisch gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen konnten, der bei vielen Vereinen begehrt war. Im Spiel mit Ball besticht er mit Übersicht und einem hohen Maß an Spielverständnis. Dank seiner Variabilität kann er unsere Mannschaft sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive weiter stärken und so seine Fähigkeiten ins Spiel bringen“, sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei der SGD.

Casar stammt aus dem slowenischen Murska Sobota. 2019 kam er zum österreichischen SRC Altach, ehe es über die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zum HFC ging. Für die Hallenser lief er 58 Mal in Liga drei auf und erzielte drei Tore.