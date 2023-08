Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Mittelfeldspieler Tom Berger verpflichtet. Der 22-Jährige hatte in den vergangenen Tagen als Probespieler überzeugt. Bei den Schwarz-Gelben unterschrieb Berger einen Vertrag bis 30. Juni 2025, teilte der Verein am Donnerstag mit. „Er ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und besitzt trotz seines jungen Alters schon ein gewisses Maß an Reife und Erfahrung in seinem Spiel“, meinte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Berger durchlief von 2012 bis 2020 die Jugend des VfL Wolfsburg. 2021 wechselte der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen. In der abgelaufenen Saison stand Berger sechsmal im Bundesligakader und absolvierte 27 Partien für Werders Zweitvertretung in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete vier Tore vor.