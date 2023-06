Dresden - Dynamo Dresden hat sich wie erwartet mit Tom Zimmerschied verstärkt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler wechselt ablösefrei vom Halleschen FC an die Elbe und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga. Der Club gab am Dienstag bekannt, dass Zimmerschied einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieb. Der Profi „bringt als technisch versierter Spieler durch seine Tempodribblings, seine Übersicht auf dem Platz, vor allem aber auch seine herausragende Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir für das Erreichen unserer Ziele brauchen werden“, sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Zimmerschied war in der Offensive der wichtigste Spieler des HFC und trug maßgeblich zum Klassenerhalt bei. In 34 Liga-Spielen erzielte der Außenbahnspieler zehn Tore. Bereits am Montag hatte der aus der Jugend des FC Bayern stammende Profi seinen Abschied vom HFC verkündet.