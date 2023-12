Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss nur eine Partie auf seinen Abwehrspieler Claudio Kammerknecht verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 24-Jährigen am Montag für das Spiel am Sonntag beim MSV Duisburg.

Kammerknecht war am Sonntag beim 2:1 der Dresdner gegen die SpVgg Unterhaching in der 42. Minute von Schiedsrichter Timo Gerach wegen absichtlichem Handspiel im eigenen Strafraum des Feldes verwiesen worden. Im letzten Spiel des Jahres am 20. Dezember bei Arminia Bielefeld ist Kammerknecht wieder einsatzberechtigt.